Идем на выставку концептуальной художницы Анны Чейко

В арт-пространстве Artist Community проходит выставка концептуальной художницы Анны Чейко. Это перформанс «УРЕЗ» - сочетание нескольких форм визуального искусства. Серия картин и фотографии с ними говорят со зрителем в разных плоскостях и рассказывают разные истории, которые однако переплетаются друг с другом с помощью метафор и символов.

Картины «Начало», «Первые мгновения» и «Тоска по утраченному дому» изображают море в качестве первого пристанища всех животных, но, по задумке, оно не является чем-то неживым, а скорее, символизирует утробу в планетарных масштабах.

Море — властная материнская фигура, способная подарить защиту и уют своим обитателям. Об этом ощущении пассивности, близости к истокам и защищенности тоскует персонаж картин, когда наконец обретает антропоморфную форму и окончательно выходит из воды.

Обработка фотографий также отсылает зрителя к семейным архивам — зернистость и фильтры напоминают о полароидных и пленочных снимках, хранящихся в альбомах у многих людей.

Таким образом, перформанс «УРЕЗ» создал особое пространство, в котором можно одновременно охватить и масштабные природные изменения, и стократно приближенную их часть — маленькую историю семьи, живущей по тем же универсальным правилам, что и первые четвероногие миллионы лет назад.

Анна Чейко, студентка СГУ, концептуальная художница-самоучка, в искусстве предпочитает поднимать темы психического здоровья и женского опыта через сказочные, сюрреалистичные образы.