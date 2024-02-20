Парк альпак в Сочи стал самым крупным в России

В парк альпак «Пача Мама» на курорте «Роза Хутор» прибыли шестьдесят новых альпак. Парк был открыт в 2023 году на высоте свыше тысячи метров над уровнем моря. Первыми обитателями стала двадцать одна альпака и животным так понравилось в горах Сочи, что в парке уже появился детеныш.

Операционный директор парка альпак «Пача Мама» Ирина Чайкина. Новые альпаки прибыли на курорт «Роза Хутор» из питомников европейских стран. Дорога на курорт «Роза Хутор» заняла четыре дня. Чтобы переезд был удобным, для альпак был организован специальный автопоезд. Состав группы в основном – женский: 16 мальчиков и 44 девочки. Не обошлось в дороге и без приятных сюрпризов. У одной из альпак в пути родился малыш, их называют криа. Это говорит о том, что путешествие в Сочи было очень комфортным.

Учитывая новых обитателей парка, «Пача Мама» стал самой крупной фермой альпак в стране. С новыми пушистыми и милыми животными можно будет пообщаться после тридцатидневного карантина и всех проверок ветеринарных врачей.