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Экология

В Сочи расцвела «царица ночи»

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Фото: сайт Сочинского национального парка
Фото: сайт Сочинского национального парка
Фото: сайт Сочинского национального парка

В Сочинском национальном парке распустился Эпифиллум остролистный – настоящее украшение ботанической коллекции.

Как сообщили в пресс-службе парка, это очень редкий и необычный кактус – он цветёт раз в год, всего пару часов и исключительно ночью, поэтому его и называют «царицей ночи».

Специалисты научного отдела создали для растения настолько комфортные условия, что эпифилиум вырос на три метра. Листоподобные побеги достигают 70 сантиметров, на них образуются бутоны, которые потом распускаются в крупные эффектные цветки диаметром 20 сантиметром и источают приятный сладкий аромат.

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