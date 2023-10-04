«Внеземная тыква» созрела в Сочи

В Сочи сейчас самое время собирать урожай экзотического овоща: момордики. Её еще называют «внеземной тыквой» и индийским гранатом. Растёт в Азии, Африке и Австралии, ну и в Сочи.

Растение - удивительное, родственник огурцов, кабачков и тыквы. Но имеет тонкие длинные стебли, как у винограда. Крупные плоды яркого оранжевого цвета с выпуклостями-шишками выглядят фантастически.

Момордика не только красивая, но еще и съедобная, более того - полезная: в ней много антиоксидантов. Вкус чудо-овоща неординарный: в пищу употребляют крупные ягоды внутри плода - напоминает это что-то среднее между тыквой и хурмой.

