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«Внеземная тыква» созрела в Сочи

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Фото: pxhere.com

В Сочи сейчас самое время собирать урожай экзотического овоща: момордики. Её еще называют «внеземной тыквой» и индийским гранатом. Растёт в Азии, Африке и Австралии, ну и в Сочи.

Растение - удивительное, родственник огурцов, кабачков и тыквы. Но имеет тонкие длинные стебли, как у винограда. Крупные плоды яркого оранжевого цвета с выпуклостями-шишками выглядят фантастически.

Момордика не только красивая, но еще и съедобная, более того - полезная: в ней много антиоксидантов. Вкус чудо-овоща неординарный: в пищу употребляют крупные ягоды внутри плода - напоминает это что-то среднее между тыквой и хурмой.
 

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