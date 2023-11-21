Пролетая над дендрарием: в Сочи ремонтируют канатную дорогу над уникальным парком

В Сочи до самой высокой точки парка Дендрарий можно будет добраться как и прежде, за считанные минуты - после того, как завершат ремонт канатной дороги. Её остановили в феврале 2023 года из-за износа механизмов, ведь за то время, что существует сооружение – а это почти 45 лет, капитальный ремонт не проводился. Предполагается, что работы займут до трех месяцев.

Протяженность канатной дороги составляет около 900 метров. До самой высокой точки парка можно добраться за пять минут. Во время перемещения туристы поднимаются на высоту более 170 метров.