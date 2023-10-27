В России взлетела стоимость подготовки машины в зиме

Подготовить автомобиль к зиме стало дороже. Об этом говорят данные исследования, которые провёл известный российский оператор фискальных данных.

В октябре стоимость «зимнего комплекса» достигла 26,6 тысячи рублей, что на 16% выше аналогичного периода прошлого года. В минимальный набор входят четыре автошины и шиномонтаж, а также набор щеток стеклоочистителя и незамерзающая жидкость. Сильнее всего за год в цене взлетели шины: средний чек увеличился на 18 процентов, составив чуть более шести тысяч рублей.