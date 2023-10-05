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В Сочи подешевел бензин

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Фото: pxhere.com

В России, в том числе и в Краснодарском крае, снизились розничные цены на бензин и дизтопливо. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

После непрерывного роста с середины мая, за последнюю неделю средняя розничная цена дизеля снизилась на 0,14%, или на 9 копеек и теперь составляет 64,9 рубля за литр.

Что касается ситуации в Краснодарском крае, стоимость бензина за неделю уменьшилась на 0,8%, а на дизельное топливо — на 1% по сравнению с предыдущим периодом.

Согласно статистике, литр бензина на Кубани в среднем обойдется в 57,45 руб.

В Минэнерго считают, что к дефициту топлива на Кубани привела загруженность железных дорог в период курортного сезона.

Ранее в министерстве заявили, что для решения проблемы направят дополнительные запасы топлива в Краснодарский край и другие южные регионы страны.

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