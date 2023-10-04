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Транспорт

Продажи новых автомобилей в России выросли в два раза

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Фото: pxhere.com

С начала года россияне купили более 900 тысяч новых или почти новых авто, что на 49 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это подсчитали в Минпромторге.

Увеличились продажи не только легковых машин, но и грузовых, а также автобусов. Причем, половину объёма продаж составляют автомобили отечественного производства.

Кроме того, россияне стали больше интересоваться и электромобилями, их продали более 12 тысяч, это также вдвое больше, чем в прошлом году.

Довольно активно жители России покупали авто в сентябре. Как сообщает ТАСС, продажи выросли сразу в 2,5 раза, и составили более 110 тысяч штук. Лидером рейтинга традиционно стал отечественный «Автоваз».
 

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