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Только есть и спать: сколько россиян собираются так отметить праздники

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Фото: katemangostar/Freepik

Четверть россиян считают дни до Нового года, для того, чтобы только …есть и спать. В этом они признались в опросе популярного сервиса бронирования путешествий.

12 % респондентам спать будет некогда, ведь они решили, что свободное время наконец-то посветят просмотру всех частей «Гарри Поттера».

Треть соотечественников - отправятся в путешествие. 16 % – намерены лепить снеговиков и кататься на коньках.

Но всё же самый популярный вариант – отметить праздник в кругу семьи. Так ответили примерно половина россиян.

 

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