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Только не это! Россияне рассказали о подарках, которые бесят

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Фото: azerbaijan_stockers/Freepik

Многие подарки приносят разочарование, более того, могут даже раздражать. Это выяснили эксперты популярного сервиса по подбору вакансий и сотрудников. Они провели опрос, в котором приняли участие 1 600 человек. Их спросили, что бы они точно не хотели получить в подарок на Новый год.

Оказалось, большинство респондентов считают худшими новогодними подарками одежду: носки, халаты, шапки и шарфы, особенно с праздничными принтами.

Женщины совсем не рады различным сувенирам. Есть те, кто не восторге от, так называемых, бытовых подарков: постельного белья, полотенец, а также кухонных принадлежностей..

А ещё, выяснилось, что мужчины чаще женщин расстраиваются, если им на праздник вообще ничего не подарили.

 

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