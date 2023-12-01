Новые законы: что меняется в жизни россиян с 1 декабря

С 1 декабря 2023 года в России вступили в силу важные законы, которые повлияют на жизнь владельцев авто, пенсионеров, пользователей Интернета и не только.

Последний день уплаты налогов

1 декабря 2023 года - последний день, когда можно вовремя уплатить налоги для физических лиц за прошлый год - транспортный, земельный и на имущество. Со 2 декабря начнут капать пени.

Пенсию выплатят дважды

В декабре пенсионеров ждёт двойная пенсия. Это связано с длинными новогодними каникулами, в которые банки тоже не работают. Поэтому кроме положенной декабрьской пенсии, в конце месяца выдадут еще и январскую, причем у неработающих пенсионеров она будет чуть выше благодаря ежегодной индексации.

Только не Google

С 1 декабря запрещено регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты и аккаунтов на иностранных сервисах, таких как Google. Теперь для этого можно использовать только российскую электронную почту, номер мобильного телефона, аккаунт на «Госуслугах» или данные Единой биометрической системы, а также иные информационные системы, которые обеспечивают авторизацию и соответствуют установленным требованиям о защите информации, например, «ВКонтакте» или российской почте типа Mail.ru. Всё это сделано для того, чтобы ограничить доступ иностранных сервисов к персональным данным россиян.

Обязательная маркировка безалкогольных напитков

Безалкогольные напитки в стекле и полимерной упаковке теперь подлежат обязательной маркировке. Требования не коснутся соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье. На упаковке должен быть дополнительный штрих-код, он позволит отслеживать путь товара от производителя до прилавка.

Штраф за летнюю резину

Те, кто до сих пор не поменял летнюю резину на зимнюю – рискуют получить штраф. Его размер составит 500 рублей, которые по правилам можно оплатить со скидкой 50% в течение 20 дней. Также инспектор ГИБДД выдаст предписание об устранении нарушения.

10 дней отдыха

И последнее: новогодние каникулы в этом году начнутся раньше обычного: уже 30 декабря. Это связано с тем, что два предпраздничных дня выпадают на субботу и воскресенье. Ну, а продлятся праздники 10 дней - до 8 января.