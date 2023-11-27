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Назван способ избежать неприятностей, если пришлось опоздать на работу из-за непогоды

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Фото: rawpixel.com/Freepik

Опоздание на работу может стать причиной дисциплинарного взыскания. Но если это произошло из-за непогоды, неприятностей можно избежать. Об экстренных ситуациях, которые помешали вовремя добраться до рабочего места, юристы советуют предупреждать начальство.

Уважительной причиной для задержки на работу, например, могут стать сложные погодные условия. Как правило, руководители относятся с пониманием, если сотрудник позвонил или написал сообщение о нештатной ситуации. Если потребуется, позже можно написать и объяснительную, в которой подробно изложить все детали ситуации и указать причины, по которым пришлось задержаться. Не лишним будет для достоверности зафиксировать дорожные условия на фото или видео.

 

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