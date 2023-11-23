Россиян могут начать тестировать перед оформлением кредитов

Перед тем, как оформить кредит – россиян будут тестировать психологи. Такую процедуру ЦБ попросили ввести в Госдуме. Об этом сообщает ТАСС. Депутаты считают, что такая инициатива поможет противостоять мошенникам в ситуациях, когда людей обманом заставляют взять кредит.

Самый распространённый способ «телефонного» мошенничества - это перевод или взнос средств на так называемый «безопасный счёт». Пострадавшим внушают алгоритм действий, выгодных злоумышленникам, вплоть до оформления кредитов в банке.

Защитить от афер могло бы обязательное или добровольное психологическое тестирование при оформлении кредита в банке. А в случае неудовлетворительных результатов будет возможность, обратится к уполномоченному банком психологу за консультацией.