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Во сколько обойдётся новогодний стол – подсчитали эксперты

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Фото: pvproductions/Freepik

Новогоднее застолье в этом году обойдётся россиянам почти на 10% дороже, чем в год назад. Это подсчитали эксперты крупнейшей в стране Ассоциации производителей и поставщиков. Больше всего за год выросли в цене мандарины (35%), курица (почти 27%) и яйца (около 25%).

Стандартный минимум блюд для новогоднего стола включает в себя салаты "Оливье", "Селедку под шубой", а также горячее блюдо (часто курица) и бутерброды с красной икрой. А также торты, конфеты и соки.

Таким образом, на семью из четырех человек праздничные угощения обойдутся примерно в 5,5 тыс. рублей.

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