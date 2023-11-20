Во сколько обойдётся новогодний стол – подсчитали эксперты

Новогоднее застолье в этом году обойдётся россиянам почти на 10% дороже, чем в год назад. Это подсчитали эксперты крупнейшей в стране Ассоциации производителей и поставщиков. Больше всего за год выросли в цене мандарины (35%), курица (почти 27%) и яйца (около 25%).

Стандартный минимум блюд для новогоднего стола включает в себя салаты "Оливье", "Селедку под шубой", а также горячее блюдо (часто курица) и бутерброды с красной икрой. А также торты, конфеты и соки.

Таким образом, на семью из четырех человек праздничные угощения обойдутся примерно в 5,5 тыс. рублей.