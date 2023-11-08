Сертификат на 1 млн рублей на покупку автомобиля предложили ввести в России

Приобрести автомобиль можно будет с помощью государства. Как сообщает агентство ТАСС, соответствующий проект закона разработали депутаты Госдумы. Они предлагают выдавать семьям после рождения ребёнка именной сертификат на миллион рублей на покупку машины. Уточняется, что получить такой сертификат могут семьи с совокупным доходом, не превышающим 3 млн рублей за предыдущий календарный год. Авторы проекта считают, что такая мера окажет положительное влияние на демографическое развитие страны и рост рождаемости, а также на развитие отечественного автопрома.