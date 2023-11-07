18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Названа самая нужная профессия в России

Подписаться:

Telegram
RSS

Поделиться:

Фото: pxhere.com

Самые востребованные специальности – сварщик, токарь и электрик. Это выяснил в результате опроса популярный российский сервис по подбору сотрудников и вакансий. В исследовании приняли участие более 400 представителей отечественных компаний. Более половины отметили, что сейчас на рынке труда особенно нужны те, кто обладает рабочей специальностью. 

На втором месте - представители массовых профессий: курьеры, продавцы, официанты и кассиры. Только после них расположились технические специалисты.

Эксперты ожидают, что спрос на рабочие и массовые специальности сохранится и в четвертом квартале 2023 года.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Сочи-Краснодар?
Выберите проект: