Названа самая нужная профессия в России

Самые востребованные специальности – сварщик, токарь и электрик. Это выяснил в результате опроса популярный российский сервис по подбору сотрудников и вакансий. В исследовании приняли участие более 400 представителей отечественных компаний. Более половины отметили, что сейчас на рынке труда особенно нужны те, кто обладает рабочей специальностью.

На втором месте - представители массовых профессий: курьеры, продавцы, официанты и кассиры. Только после них расположились технические специалисты.

Эксперты ожидают, что спрос на рабочие и массовые специальности сохранится и в четвертом квартале 2023 года.