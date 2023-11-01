Новые законы: что изменится в жизни россиян с ноября 2023 года

В последний месяц осени вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиян. Новые правила коснутся пенсий, банкротства, автомобилей и отдыха.

Банкротство без суда

Россиянам станет проще признать банкротство. Они смогут пройти процедуру, не обращаясь в суд. Если их долг не менее 25 тысяч рублей, но не более одного миллиона. Сделать это вправе пенсионеры, женщины в декретном отпуске и другие граждане, чей единственный доход – социальные выплаты. Также вдвое сократится срок, после которого можно снова подавать на банкротство. Сейчас он составляет 10 лет.

Перерасчет пенсий

С 1 ноября увеличатся пенсии для россиян, которым к ноябрю исполнилось 80 лет. Повышение произойдет автоматически на основании данных Соцфонда. Кроме того, прибавка в размере 7567 рублей 33 копейки будет начислена россиянам, имеющим первую группу инвалидности.

Новые требования к автомобилям

С ноября ужесточают требования к автомобилям. Все автопроизводители должны устанавливать на свою продукцию антиблокировочную систему. ABS позволяет не блокировать колеса при торможении, чтобы сохранить устойчивость машины.

На Ямайку – без визы

Будет проще поехать отдыхать на Ямайку. Теперь отправиться туда можно без визы. Срок свободного пребывания на острове в Карибском море составит 90 дней.