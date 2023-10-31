Заплыв моржей, пиратская вечеринка и хиты на саксофоне: как в Сочи отмечают День Черного моря

Местные жители и гости курорта сегодня потянулись на городские пляжи. Но не купаться и загорать, а отмечать праздник – Международный День Черного моря. Программа – насыщенная: культурные, развлекательные и спортивные мероприятия.

Площадками для проведения праздника стали сразу несколько пляжей: на «Маяке» в Центральном районе - массовый экологический заплыв на Сап-бордах по сбору пластикового мусора, шаромоделирование, турнир по пляжному теннису и музыкальные выступления: световое барабанное шоу, хиты на саксофоне и акустическая классика.

На пляже «Цирк» в Хостинском районе – большая концертная программа.

На пляже «Чайка» в Адлерском районе – заплыв моржей, игровая программа «Пиратская вечеринка» и занятия йогой на пляже.