В Сочи придумали солёную замену Хэллоуину

Власти Сочи предложили руководителям ресторанов, отелей и других предприятий индустрии гостеприимства вместо празднования Хэллоуина 31 октября отмечать другой праздник - День Чёрного моря.

В администрации города объясняют это тем, что Хэллоуин – праздник иностранный, несвойственной культуре и традициям Кубани. При этом подчёркивается, что проводить его вовсе не запрещается, но и поддерживаться тоже не будет. Вместо него в последний день октября советуют организовать акции с морской тематикой.