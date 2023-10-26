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В Сочи придумали солёную замену Хэллоуину

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Власти Сочи предложили руководителям ресторанов, отелей и других предприятий индустрии гостеприимства вместо празднования Хэллоуина 31 октября отмечать другой праздник - День Чёрного моря.

В администрации города объясняют это тем, что Хэллоуин – праздник иностранный, несвойственной культуре и традициям Кубани. При этом подчёркивается, что проводить его вовсе не запрещается, но и поддерживаться тоже не будет. Вместо него в последний день октября советуют организовать акции с морской тематикой.

Фото: pxhere.com

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