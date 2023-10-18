Самое пушистое событие осени: в Сочи прошел массовый парад шпицев

Все самые модные шпицы Сочи собрались на большой собачий праздник. Они гордо прошли и пронеслись на руках хозяев по центральной аллее одного из городских парков.

В пушистой колонне насчитали почти 190 питомцев: рыжих, черных, коричневых и белых, с бантиками, бабочками, в платьицах и свитерках. Первое в стране и самое массовое шествие шпицов планируют зарегистрировать в реестре рекордов России.



