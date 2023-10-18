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Самое пушистое событие осени: в Сочи прошел массовый парад шпицев

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Фото: пресс-служба фестиваля «Море лап»

Все самые модные шпицы Сочи собрались на большой собачий праздник. Они гордо прошли и пронеслись на руках хозяев по центральной аллее одного из городских парков.

В пушистой колонне насчитали почти 190 питомцев: рыжих, черных, коричневых и белых, с бантиками, бабочками, в платьицах и свитерках. Первое в стране и самое массовое шествие шпицов планируют зарегистрировать в реестре рекордов России.


 

Фото: пресс-служба фестиваля «Море лап»
Фото: пресс-служба фестиваля «Море лап»

Яркое дефиле стало финалом фестиваля «Море лап», который собрал около тысячи домашних животных, а также их владельцев, а кроме того кинологов, ветеринаров и всех тех, кто неравнодушен к pet-friendly среде. Кроме собак на фестивале были замечены несколько кошек, морская свинка и один сурикат.

 

Информационный обзор Редакции.

Фото: пресс-служба фестиваля «Море лап»

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