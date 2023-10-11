Лучший способ победить осеннюю хандру – назвали исследователи

Синдром осенней депрессии отмечают у себя треть россиян. Что помогает бороться с ней, выяснили специалисты популярного сервиса по поиску работы и сотрудников. Они провели опрос, в котором приняли участие 2800 респондентов со всей страны.
Выяснилось, что работоспособность 28% опрошенных россиян в осенний период падает. В основном, на это влияет сокращение светового дня, холодная погода. Многие грустят из-за того, что отпуск, а вместе с ним и лето – уже закончились.
Правда, 39% - напротив, признались, что после отдыха выходят на работу с новыми силами, а 18% - вдохновляются красивой осенней природой.
Те, кого накрыла осенняя хандра, отмечают, что чувствуют упадок сил, плохое настроение и быструю утомляемость – таких оказалось больше половины. Ещё примерно треть признались, что стали раздражительными, плохо спят, а настроение всё время меняется.
Способ побороть это состояние – существует и самый популярный вариант – это просмотр фильмов или сериалов. 37% участников опроса именно это и делают. Почти столько же справляются с сезонной депрессией с помощью хобби и общения с друзьями. 29% уверены, что лучшее лекарство – это спорт, а ещё 24% - спасаются от хандры с книгой в руках.
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