Лучший способ победить осеннюю хандру – назвали исследователи

Синдром осенней депрессии отмечают у себя треть россиян. Что помогает бороться с ней, выяснили специалисты популярного сервиса по поиску работы и сотрудников. Они провели опрос, в котором приняли участие 2800 респондентов со всей страны.

Выяснилось, что работоспособность 28% опрошенных россиян в осенний период падает. В основном, на это влияет сокращение светового дня, холодная погода. Многие грустят из-за того, что отпуск, а вместе с ним и лето – уже закончились.

Правда, 39% - напротив, признались, что после отдыха выходят на работу с новыми силами, а 18% - вдохновляются красивой осенней природой.