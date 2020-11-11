Zara Home показал черно-белое кино о новой коллекции с Шарлоттой Генсбур

Шестиминутный фильм посвящен поиску кадра. Девушка раскладывает кадры на полу, крутит фотоаппарат в руках, рассматривает отражения в зеркалах и гуляю по берегу моря. Обстановка в доме - вещи из новой коллекции Zara Home.