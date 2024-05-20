18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

«Единая карта школьника»: инновационный проект для обеспечения безопасности и улучшения системы питания в образовательных учреждениях

Freepik

Новый пилотный проект «Единая карта школьника» успешно внедряется в гимназии №8 города Сочи. Этот проект объединяет три вида карт: карту питания, транспортную карту и карту входа в образовательную организацию. Его реализация направлена на обеспечение современного уровня безопасности, улучшение системы организации питания и эффективное использование потенциала цифровых платформ.

Перед стартом проекта были проведены подготовительные работы: подготовлены карты для школьников, осуществлена привязка каждой карты к обучающемуся, разработан соответствующий функционал мобильного приложения и настроено серверное оборудование системы управления контроля доступа в образовательную организацию.

В настоящее время проходит тестирование, которое позволит оценить возможности отображения информации о действиях школьника с картой. Родители могут получать информацию о проведенных ребенком операциях в личном кабинете мобильного приложения «Аксиома», предназначенного для школьного питания.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Сочи-Краснодар?
Выберите проект: