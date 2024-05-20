«Единая карта школьника»: инновационный проект для обеспечения безопасности и улучшения системы питания в образовательных учреждениях

Новый пилотный проект «Единая карта школьника» успешно внедряется в гимназии №8 города Сочи. Этот проект объединяет три вида карт: карту питания, транспортную карту и карту входа в образовательную организацию. Его реализация направлена на обеспечение современного уровня безопасности, улучшение системы организации питания и эффективное использование потенциала цифровых платформ.

Перед стартом проекта были проведены подготовительные работы: подготовлены карты для школьников, осуществлена привязка каждой карты к обучающемуся, разработан соответствующий функционал мобильного приложения и настроено серверное оборудование системы управления контроля доступа в образовательную организацию.

В настоящее время проходит тестирование, которое позволит оценить возможности отображения информации о действиях школьника с картой. Родители могут получать информацию о проведенных ребенком операциях в личном кабинете мобильного приложения «Аксиома», предназначенного для школьного питания.