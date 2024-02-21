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Наука и образование

В Сочи появилось новое общественное пространство

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Пространство «Ключевая точка» открылось в здании Центральной городской библиотеки. Новая площадка подойдет для проведения лекций, вебинаров, мастер-классов и презентаций. Благодаря гранту в миллион рублей пространство обеспечено всей необходимой техникой и интернетом. 

Всем этим может воспользоваться любой желающий житель или гость курорта. Первыми посетителями новой территории стали студенты с презентацией. Также в этот день состоялся мастер-класс по живописи, историко-познавательный экскурс, а на улице состоялся мастер-класс по скандинавской ходьбе. 

Информационный обзор Редакции, 6+

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