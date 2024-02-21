В Сочи появилось новое общественное пространство

Пространство «Ключевая точка» открылось в здании Центральной городской библиотеки. Новая площадка подойдет для проведения лекций, вебинаров, мастер-классов и презентаций. Благодаря гранту в миллион рублей пространство обеспечено всей необходимой техникой и интернетом.

Всем этим может воспользоваться любой желающий житель или гость курорта. Первыми посетителями новой территории стали студенты с презентацией. Также в этот день состоялся мастер-класс по живописи, историко-познавательный экскурс, а на улице состоялся мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Информационный обзор Редакции, 6+