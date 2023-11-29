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«Серебряным» медалистам выдадут аттестаты необычного цвета

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Фото: jcomp/Freepik

Школьникам, получившие по итогам года серебряную медаль, будут вручать особый аттестат: сине-голубого цвета. Приказ Минпросвещения уже опубликован на портале правовой информации.

Аттестат дополнительно будет содержать сделанную курсивом надпись «С отличием», выполненную светящейся серебряной краской, видимой под УФ-излучением.

«Серебряные» медали были введены в российских школах в начале учебного года. Для получения необходимо иметь в аттестате не более двух четверок и набрать не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и ещё одному из сдаваемых учебных предметов.

Цвет аттестата «золотых» медалистов не изменится, он по-прежнему будет красным.

При наличии золотой или серебряной медали абитуриенты смогут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в вуз.

 

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