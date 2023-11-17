Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2024 год

Стало известно, когда выпускники школ в следующем году будут сдавать ЕГЭ. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Основной этап единого государственного экзамена начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.
Подробный график:
23 мая — география, литература, химия;
28 мая — русский язык;
31 мая — математика (базовый и профильный уровни);
4 июня — обществознание;
7 июня— информатика;
8 июня— информатика;
10 июня — история, физика;
13 июня — биология, иностранные языки (письменная часть);
17 июня — иностранные языки (устная часть);
18 июня — иностранные языки (устная часть);
Единый государственный экзамен пройдет в три периода: кроме основного, будут досрочный — с 22 марта по 12 апреля, и дополнительный — с 4 по 9 сентября.
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