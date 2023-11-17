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Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2024 год

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Фото: pressfoto/Freepik

Стало известно, когда выпускники школ в следующем году будут сдавать ЕГЭ. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Основной этап единого государственного экзамена начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

Подробный график:

23 мая — география, литература, химия;

28 мая — русский язык;

31 мая — математика (базовый и профильный уровни);

4 июня — обществознание;

7 июня— информатика;

8 июня— информатика;

10 июня — история, физика;

13 июня — биология, иностранные языки (письменная часть);

17 июня — иностранные языки (устная часть);

18 июня — иностранные языки (устная часть);

Единый государственный экзамен пройдет в три периода: кроме основного, будут досрочный — с 22 марта по 12 апреля, и дополнительный — с 4 по 9 сентября.

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