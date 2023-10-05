Сочи попал в топ-5 городов с самыми высокими зарплатами для учителей

На Кубани число вакансий в сфере образования выросло этом году в 1,6 раза. Судя по результатам исследования, которое провели аналитики популярного сервиса по поиску работы и сотрудников - с начала года в крае разместили более 6 тысяч вакансий для учителей - это на тысячу больше, чем в прошлом году.

Краснодарский край - в четвёрке регионов по числу вакансий для педагогов. Первые строчки рейтинга занимают Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Самый высокий спрос - на учителей математики, иностранных языков, и преподавателей начальных классов. Они требуются в государственных школах и в частных образовательных организациях.

Средняя зарплата, которую предлагали преподавателям в Краснодарском крае в мае-августе 2023 года - от 30 до 71,5 тыс. рублей. В Сочи педагоги получают в среднем 53,6 тыс. рублей в месяц. Самые высокие зарплаты – у столичных коллег: 74 тыс. рублей, и в Сургуте - 62,1 тыс. рублей.