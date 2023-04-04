Впервые в России – Дубай приедет в Сочи в рамках форума-выставки INVEST DUBAI EXPO.

На форуме выступят топовые девелоперы из Дубая, такие как EMAAR,
MAG, SOBHA, AZIZI, FIVE LUXE, OMNIYAT, которые презентуют свои
высокодоходные объекты для вложений.
Событие ориентировано на инвесторов, которым интересен рынок недвижимости в ОАЭ
— один из наиболее перспективных в мире сегодня.
Форум-выставка INVEST DUBAI EXPO — это возможность пообщаться с проверенными
застройщиками и заключить сделку в комфортных условиях не покидая страну.
Участники получат полную информацию об инвестировании в одном месте, потратив на
это в 5 раз меньше времени, денег и энергии, чем при самостоятельной поездке в ОАЭ.
Место проведения форума — отель Grand Karat Sochi (ул. Орджоникидзе, 17).
Начало регистрации — 15 апреля 2023 в 10:30.
Узнать больше о программе форума можно на сайте ide2023.ru
Фото: Пресс-служба INVEST DUBAI EXPO (IDE 2023).
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