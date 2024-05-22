Сочи готовится к празднованию Дня города

Ко Дню города Сочи, который отмечается в последние выходные мая, подготовлена обширная программа мероприятий. Празднование пройдет под слоганом «СемьейVСочи», который стал главным девизом летнего туристического сезона.

Программа включает культурные, спортивные, образовательные и познавательные мероприятия, тематические акции, выставки и марафоны. Жители и гости курорта смогут узнать больше о Сочи, проникнуться его атмосферой и насладиться совместными активностями с детьми.

Основные мероприятия состоятся 25 и 26 мая. В эти дни пройдут праздничные концерты, спортивные соревнования, ярмарки и мастер-классы. В парках и скверах города будут организованы различные активности для детей и взрослых.

Одним из ярких событий праздника станет городской фестиваль по прыжкам на скакалке «Скиппинг-марафон. Прыгни в лето», который пройдет на площади Флага 25 мая. В этот же день состоится поднятие флага Сочи и праздничный парад яхт.

26 мая в парке «Ривьера» пройдет молодежный творческий фестиваль «Открытый микрофон» и антитабачный фестиваль. В Лазаревском районе основные мероприятия пройдут на площади Центра национальных культур им. К. С. Мазлумяна, а в Хостинском районе - в Парке 50 лет Победы.

Информационный обзор Редакции

0+