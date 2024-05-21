«Окна истории» в Сочи

В Сочи стартовал проект «Окна истории», в рамках которого в городе установят около тридцати мультимедийных стел с историческими фотографиями. Конструкции будут расположены в знаковых местах курорта, где были сделаны исторические кадры.

Первая стела уже установлена в Центральном районе на Платановой аллее. На ней представлены снимки восьмидесятых годов XX века, а также современные фотографии и исторические факты о торговом центре «Мелодия» и «Поющих фонтанах».

Проект разработан с целью модернизации традиционного музейного пространства и знакомства жителей и гостей города с историческим обликом Сочи. Все установки будут представлять собой единый туристический исторический маршрут.

Получить подробную информацию о проекте «Окна истории» и схему навигации можно с помощью специального QR-кода, размещенного на конструкциях. Также на экранах мультимедийных стел будет представлена афиша культурных мероприятий курорта.