Что скрывает здание Железнодорожного вокзала Сочи: история, тайны и изотерика

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ

Первое, еще деревянное, здание железнодорожного вокзала появилось в 1923 году. Затем, в 1939 году было построено другое здание, а в 1947 году началось проектирование нового, современного здания сочинского вокзала.

Не многие архитекторы хотели браться за строительство проекта рядом с дачей товарища Сталина, но известный специалист Алексей Николаевич Душкин решился на сложную работу.

Было создано три варианта архитектурного ансамбля и после долгих переговоров и многочисленных правок, наконец был утвержден план строительства вокзала курорта.