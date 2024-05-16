Что скрывает здание Железнодорожного вокзала Сочи: история, тайны и изотерика

Современный Сочи богат на архитектурные памятники федерального и регионального значения. Редакция приоткрывает завесу тайн и начинает серию статей, в которых расскажет про интересные архитектурные объекты города. В этой статье мы поговорим об одном из самых известных и ярких зданий курорта - Железнодорожном вокзале Сочи.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
Первое, еще деревянное, здание железнодорожного вокзала появилось в 1923 году. Затем, в 1939 году было построено другое здание, а в 1947 году началось проектирование нового, современного здания сочинского вокзала.
Не многие архитекторы хотели браться за строительство проекта рядом с дачей товарища Сталина, но известный специалист Алексей Николаевич Душкин решился на сложную работу.
Было создано три варианта архитектурного ансамбля и после долгих переговоров и многочисленных правок, наконец был утвержден план строительства вокзала курорта.
АРХИТЕКТУРА
Вокзал имеет сложную архитектурную композицию с доминирующей часовой башней и тремя двориками в виде атриумов со скульптурой и фонтанами. Здание облицовано местными строительными материалами, такими как песчаник и полированный гранит. Интерьеры вокзала украшены лепным декором, живописными плафонами и элементами декоративно-прикладного искусства.
Размеры здания: длина - 145 метров, ширина - от 30 до 50 метров. Высота смотровой башни со звездой на шпиле - 55 метров. Диаметр часов на башне - 5 метров.
БАШЕННЫЕ ЧАСЫ
Часы на главной башне вокзала Сочи - это не просто часы, а настоящая загадка, связанная с зодиакальным кругом. Вместо традиционных знаков зодиака на циферблате изображены символы созвездий: Гончих Псов, Лебедя и Змеи.
Существует легенда, что архитектор Алексей Николаевич Душкин был увлечен эзотерическими учениями и даже прислушивался к мнению известного оккультиста Александра Барченко при разработке проекта. Остальные знаки на часах расположены в порядке, принцип которого был известен только автору проекта.
Такое необычное расположение знаков зодиака на циферблате вызывает множество вопросов и предположений. Возможно, Душкин хотел указать путь к несуществующему тринадцатому знаку зодиака, о котором говорили древние мистики и астрологи. В таком случае, на цифре четыре изображен не Змей, а знак Змееносца, символизирующий врачевание и исцеление.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!
Рядом со зданием Железнодорожного вокзала Сочи снимались некоторые эпизоды знаменитого фильма «Женщина, которая поет» с участием звезды российско эстрады - Аллы Борисовны Пугачевой.
В Сочи есть еще множество зданий, которые могут удивить своей историей, но о них мы поговорим в следующих статьях.
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