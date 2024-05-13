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Юбилейный сезон в концертном зале «Фестивальный»

архив пресс-службы концертного зала «Фестивальный»

Юбилейный сорок пятый сезон концертного зала «Фестивальный» в Сочи начался с концерта популярного эстрадного исполнителя Григория Лепса. В рамках летнего сезона запланировано семьдесят выступлений артистов и коллективов.

К летнему сезону в зале провели масштабное обновление: отремонтировали внутренние помещения и туалетные комнаты, установили пять новых современных рамок досмотра и завершают монтаж нового планшета сцены.

В Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным, летняя афиша «Фестивального» направлена на патриотическое исполнение и популяризацию семейных ценностей.

В течение мая-октября в Сочи пройдут различные фестивали и концерты, среди которых: Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана, «Антарес», «ФАНК уикенд», «Гастрофест» на курорте «Роза Хутор», «Нью Стар уикенд». Все мероприятия пройдут на основных событийных площадках курорта, включая концертный зал «Фестивальный», «Зимний театр», «Летний театр», Зал органной и камерной музыки, «Новый театр Сочи», Зеленый театр парка «Ривьера», RedArena, «Роза Холл», концертный зал санатория «Южное взморье», курорты «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна».

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