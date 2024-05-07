Масштабный форум HoReCa Fest 2024 пройдёт в Mriya Resort & SPA

С 7 по 8 мая на территории Mriya Resort & SPA, ведущего мирового санаторно-курортного комплекса, состоится ежегодный форум Академии Гостеприимства HoReCa Fest. Это масштабное международное мероприятие в сфере индустрии гостеприимства, которое соберёт представителей гостиничного, курортного, ресторанного и wellness бизнеса.

Гости форума смогут принять участие в мастер-классах, воркшопах, круглых столах, митапах, бизнес-экскурсиях, а также установить рекорд России. Ключевыми темами форума HoReCa Fest 2024 станут диджитализация, внедрение искусственного интеллекта, развитие IT-технологий и их влияние на модернизацию сферы гостеприимства.

Особое внимание на форуме будет уделено проблеме внедрения бережливого производства и философии zero waste, которые помогают оптимизировать и повысить эффективность операционных процессов.

Телефон: 8(495) 677-95-97

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