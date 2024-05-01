День весны и труда в Сочи!

Первомай в Сочи: праздничные мероприятия и культурные события. Первомайские мероприятия проходят во всех районах Сочи, наполняя город атмосферой весны и творчества. На медиаэкранах размещены фотографии трудовых династий сочинцев, а на улице Навагинской рядом с площадью Флага работает выставка-ярмарка мастеров прикладного творчества.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского подготовлена праздничная программа на всех основных площадках. В парках культуры и отдыха сегодня пройдут выступления творческих коллективов, тематические выставки и мастер-классы.

На выставке фарфоровых скульптур «Народности России» представлена коллекция из семидесяти четырех фигур на основе исторической коллекции XIX века. В музеях Адлерского и Хостинского районов открылись выставки открыток и исторический экскурс о праздновании Дня весны и труда.

Учреждения централизованных библиотечных систем проводят тематические встречи и акции, посвящённые истории праздника. Дома культуры подготовили праздничные концерты творческих коллективов, а в муниципальных парках проходят концерты.

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