Сочи представит три проекта на выставке «ЮгБилд»

Международная выставка «ЮгБилд» стартует 28 февраля в Краснодаре на площадке «Экспоград Юг». Выставка посвящена строительству и является крупнейшей на юге в своей тематике.
В этом году заявки подали больше двухсот участников. Событие планирует принять почти десять тысяч гостей из сорока шести регионов страны.
В рамках выставки традиционно пройдет международный фестиваль «Дни архитектуры», а также интерактивная экспозиция «мастер-Фест», конкурс профессионального мастерства «Я- мастер», форум дизайнеров и архитекторов, а также впервые состоится конкурс «Лучший каменщик».
Делегация из Сочи представит три проекта:
- сквер у Городского Собрания Сочи
- площадь Искусств у Художественного музея
- тематический сквер имени академика Б. Лапина
Информационный обзор Редакции
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