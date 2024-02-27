Сочи представит три проекта на выставке «ЮгБилд»

Международная выставка «ЮгБилд» стартует 28 февраля в Краснодаре на площадке «Экспоград Юг». Выставка посвящена строительству и является крупнейшей на юге в своей тематике.

В этом году заявки подали больше двухсот участников. Событие планирует принять почти десять тысяч гостей из сорока шести регионов страны.

В рамках выставки традиционно пройдет международный фестиваль «Дни архитектуры», а также интерактивная экспозиция «мастер-Фест», конкурс профессионального мастерства «Я- мастер», форум дизайнеров и архитекторов, а также впервые состоится конкурс «Лучший каменщик».

Делегация из Сочи представит три проекта:

сквер у Городского Собрания Сочи площадь Искусств у Художественного музея тематический сквер имени академика Б. Лапина

Информационный обзор Редакции

6+