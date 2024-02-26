Приморскую набережную Сочи ожидают изменения

Прогулочная зона расширится до восьмидесяти метров, а также увеличится площадь пляжной территории. В первую очередь пройдут работы на набережной и пляже «Маяк», а также реконструируют территорию тысяча триста метров до парка имени Фрунзе.
Помимо этого планируется организация волноломов с бухтовыми пляжами, которые будут защищать берег и выполнять функцию нового общественного пространства.
В работе будут использованы экологичные материалы и методы работы, чтобы обеспечить экологическую безопасность и чистоту моря.
Директор департамента инвестиций администрации города Сочи Илья Кирюта
Приморская набережная – одна из визитных карточек города. Поэтому проект по ее реконструкции тщательно обсуждался с экспертами. Он уже получил положительные заключения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы. Первый этап предполагает демонтаж бун, увеличение пляжной полосы до 30 метров и организацию волноломов. По второму этапу ведутся изыскательские работы. Планируется, что работы займут восемь месяцев, и к летнему курортному сезону 2025 года уже будет открыт обновленный пляж «Маяк». Около десяти миллиардов рублей в рамках инвестпроекта будет направлено на благоустройство территории, еще столько же на улучшение гидрозащиты пляжей
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