Приморскую набережную Сочи ожидают изменения

Прогулочная зона расширится до восьмидесяти метров, а также увеличится площадь пляжной территории. В первую очередь пройдут работы на набережной и пляже «Маяк», а также реконструируют территорию тысяча триста метров до парка имени Фрунзе.

Помимо этого планируется организация волноломов с бухтовыми пляжами, которые будут защищать берег и выполнять функцию нового общественного пространства.

В работе будут использованы экологичные материалы и методы работы, чтобы обеспечить экологическую безопасность и чистоту моря.