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Жителей Сочи ждёт один из самых мощных звездопадов года

Фото: сайт Московского планетария

Астрономы назвали дату, когда жителям обязательно стоит посмотреть в небо, чтобы насладиться красивейшим явлением: мощным метеорным потоком. Звездопад Геминиды можно увидеть с 13 по 14 декабря. Как сообщили в Московском планетарии, ожидается до 120 метеоров в час. Их будет хорошо видно, поскольку погода ожидается – хорошая, в это время будет новолуние и свет не помешает следить за тем как с неба падают яркие белые звезды. Иногда в поле зрения попадают настоящие болиды, которые даже можно сфотографировать. Делать это лучше на длинной выдержке, тогда на снимке получатся эффектные треки – советуют астрономы.

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