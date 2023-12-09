Самые интересные факты про любимый праздник - Новый год!

Декабрь уже наступил, а это значит, что пора начать готовиться к самому волшебному празднику года. Редакция «Сочи/Краснодар Собака.ru» собрала интересные факты о Новом годе, о которых вы возможно не знали.
- Как праздновали Новый год наши предки?
Традицию отмечать Новый год с 31 декабря на 1 января в Россию привез Петр I. До указа императора, с 1492 года начало Нового года отмечали 1 сентября.
1 сентября проводилась церемония «О начатии нового лета», «На летопровождение» или «Действо многолетнего здоровья». В праздновании участвовали царь, митрополит и другая знать. Люди наряжались в красивую одежду и устраивали пышную церемонию на площади. Новый год отмечали танцами, песнями, а после торжества все отправлялись к богатому столу.
На новогодний стол традиционно подавались супы, каши и большое количество выпечки с разнообразными начинками. На десерт (раньше его называли заедки) подавали пастилу из варенья, ягод и меда. Главным украшением праздничного стола был жареный лебедь.
- Приказали веселиться?
В декабре 1700 года Петр I издал указ, в котором объявил, что Новый год будет отмечаться 1 января. Император подробно прописал, как нужно отмечать праздник.
В указе было написано, что к Новому году необходимо украсить дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, а ветви нарядить. На Красной площади стояли примеры украшенных деревьев для горожан.
Также Петр I повелевал отмечать праздник семь дней подряд, веселиться, петь песни, танцевать и дарить подарки. Гулянья заканчивались 6 января большим крестным ходом.
- Праздника больше не будет?
После революции было принято решение упразднить все религиозные праздники, в том числе и Новый год. Было запрещено ставить ели, украшать дома и вообще как-либо отмечать этот день.
Долгое время в СССР Новый год был запрещен и вновь стал отмечаться с 1935 года. О возвращении праздника было опубликовано в газете «Правда».
С того времени главный праздник года перестал считаться религиозным.
- Кога появилась первая гирлянда?
Первую электрическую гирлянду придумал Ральф Моррис в конце 19 века.
Ральф Моррис был телефонистом. Идея электрической гирлянды пришла ему в голову в 1895 году. Регулярно наблюдая за цепочками электрических лампочек в телефонных распределительных щитах, Морис придумал развесить нити лампочек на ёлке.
Его идею стремительно подхватили. В 1895 году в США была изготовлена первая новогодняя электрическая гирлянда, которая украшала ель перед Белым домом в США.
Последующее появление уличных рождественских елок с электрическими гирляндами было в Финляндии в 1906 году.
- Кто мама снегурочки?
Все знают, что главные герои зимнего праздника – Дед Мороз с внучкой Снегурочкой. Но задумывались ли вы когда-нибудь, кто мама Снегурочки? Ведь если есть дед, значит должна быть и мама.
Точной версии, кто родители снегурочки нет, правду нужно искать в легендах и сказаниях. По одной из версий Снегурочка вовсе не внучка Деда Мороза, а дочка. А ее мама Весна-Красна. Эту историю в своей пьесе рассказал Александр Николаевич Островский. Но есть и другая версия.
Женой новогоднего волшебника была Вьюга или Метель. У Вьюги с Дедом Морозом родился сын – Снеговик. А Снеговик, в свою очередь, женился на Весне и у них родилась красавица дочка, которую назвали Снегурочкой. Такую версию рассказывает собиратель русского фольклора Александр Николаевич Афанасьеф.
- Зачем лепить Снеговика?
Мы уже выяснили кто такой Снеговик, но зачем именно его фигуру ставят зимой во дворах и возле домов? На самом деле традиция лепить Снеговика появилась гораздо раньше и не относится к его происхождению.
Раньше лепка снежной фигуры была настоящим ритуалом. Люди верили, что он отгоняет нечисть, бесов, злых духов, а также болезни и невзгоды. Именно поэтому фигуру ставили во дворе у входа в дом, чтобы снежный образ защищал дом от напастей.
За рубежом же Снеговика наоборот считали злым, свирепым духом, представляющим реальную угрозу людям. Было запрещено лепить Снеговика в полнолуние и вручать ему метлу.
Эти поверья не относятся к образу снежной бабы, у нее есть своя история.
- Почему на Новый год едят оливье?
На самом деле ответ на этот вопрос очень простой. Традиция готовить салат «оливье» на Новый год появилась со времен Советского союза. Тогда многие продукты, например зеленый горошек или колбаса были в большом дефиците. Люди пытались раздобыть редкие продукты к празднику, чтобы порадовать близких и удивить соседей.
Именно из-за редких в то время ингредиентов салата стал считаться новогодним, ведь позволить себе его могли только в большой праздник.
Сегодня ингредиенты салата не в дефиците, но традиция готовить это блюдо на Новый год до сих пор сохраняется.
- Зачем загадывать желание и бросать в благородный напиток?
Новогодняя ночь – время волшебства! Практически все люди загадывают желания под бой курантов и делают это разными способами. Самый распространенный – написать желание на салфетке или бумажке, поджечь и бросить в бокал с благородным напитком. Затем этот коктейль нужно выпить.
Многие считают, что осуществление подобного обряда, это дань первобытному человеческому мышлению, которое любит различные ритуалы.
Еще одно мнение – это необходимость сохранить желание в тайне. Все знают, что загаданное желание нельзя никому рассказывать, иначе не сбудется. Поэтому и нужно его сжечь и выпить, для надежности.
- Как появилась песня «В лесу родилась елочка»?
Впервые текст песни появился как стихотворение «Елка» в журнале «Малютка». Его написала Раиса Адамовна Кудашева под псевдонимом А. Э.
Позже кандидат биологических наук Леонид Карлович Бекман, увидев стихотворение в журнале написал для него мелодию и пел дома вместе с дочкой Верой. Супруга Леонида Карловича Елена Александровна предложила записать созданную мелодию. Создатель мелодии отшутился и посчитал, что это того не стоит.
Тогда супруга Леонида Карловича сама записала мелодию и на следующий год их дочь Вера пела эту песню на новогодней елке. Песня всем понравилась, быстро стала популярной и со временем превратилась в настоящий гимн детского Нового года.
Информационный обзор Редакции
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