Самые интересные факты про любимый праздник - Новый год!

Как праздновали Новый год наши предки?

Традицию отмечать Новый год с 31 декабря на 1 января в Россию привез Петр I. До указа императора, с 1492 года начало Нового года отмечали 1 сентября.

1 сентября проводилась церемония «О начатии нового лета», «На летопровождение» или «Действо многолетнего здоровья». В праздновании участвовали царь, митрополит и другая знать. Люди наряжались в красивую одежду и устраивали пышную церемонию на площади. Новый год отмечали танцами, песнями, а после торжества все отправлялись к богатому столу.

На новогодний стол традиционно подавались супы, каши и большое количество выпечки с разнообразными начинками. На десерт (раньше его называли заедки) подавали пастилу из варенья, ягод и меда. Главным украшением праздничного стола был жареный лебедь.

