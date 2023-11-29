Украшаем дом к Новому году по всем законам Васту

С точки зрения Васту, ёлка, как и любой декоративный элемент, усиливает качества сектора, в котором установлена. Поэтому важно задуматься о том, хотите ли вы те результаты, которые ёлочка активирует в вашей жизни будучи установленной в определенном месте вашей гостиной или комнаты. Или о том, чего именно вы хотите от наступающего Нового года.

Юго-восток. Лучший сектор для усиления женской энергии в доме. Активизируется энергия притока денег, подарков, украшений, наслаждений, тепло домашнего очага. Но то, что хорошо для женщин, может быть не очень хорошо для мужчин. Женщины могут стать слишком сильными и начать командовать мужчинами, подавлять их. Помните об этом и не сбрасывайте своих мужчин с трона, не забывайте, что вы королева, а не король.

Если вы в поиске своего партнера и хотите привлечь в свою жизнь любовь, поставьте ёлку в юго-восточном секторе. Подойдет и искусственная, и живая ёлка, главное, чтобы она была роскошная и элегантная. Подберите украшения всех оттенков Прованса: розовые, фиолетовые, лавандовые шары, гирлянды с огоньками, фонарики, бусы, маски с позолотой, разноцветные фигурки, розовые сердечки, золотую и малиновую мишуру.

Такую ёлку нужно обязательно ставить в песок. Дерево на юго-востоке поможет наладить семейную жизнь, привлечь исполнение желаний и материальное процветание. Её следует нарядить розовыми и перламутровыми шарами. У этого сектора нет конкретного цвета. Подойдут пастельные припыленные оттенки, кремовый, персиковый.

Юг. Лучший сектор для усиления мужской энергии в доме. Активизируется проявление себя в социуме, слава, успех, желание активно действовать, побеждать. Если вам не хватает решительности для своего стартапа или вы не можете достичь поставленных целей, как будто вам что-то мешает или не хватает энергии, поставьте в емкость с песком живую большую ёлку в южном секторе.

Для такой ёлки отлично подойдут бордовые шары, бантики, гирлянды с огоньками, палочки-­карамельки, а также раскрашенные вручную деревянные фигурки лыжников, детей на санках. Наряжать ёлку лучше сверху вниз, чтобы энергия захватывалась сверху, опускалась вниз и распространялась по всему дому. Во время украшения ёлки слушайте Новогодние мелодии и общайтесь с близкими.

Нет ничего страшного, если у вас нет ёлки, — можно использовать живые ветки и наряжать их в тех же цветах, о которых было рассказано выше. Заменить можно украшенными ёловыми ветками или сделать «мандариновую» ёлочку. Ёлка на юге благоприятна для развития качеств решительности и достижения цели. Такое дерево можно украсить красными, оранжевыми и бежевыми шариками. Цвета: темно-­бежевый, коричневый, серый, болотный, брусничный, песочный.