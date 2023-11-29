Украшаем дом к Новому году по всем законам Васту

Наступает год Зелёного Деревянного Дракона — одного из самых могущественных покровителей восточного календаря. Его неистовую силу сдерживает зелёный цвет, олицетворяющий баланс и гармонию. Дерево наделяет гибкостью, обещает процветание, перемены и духовный рост. Дизайнер и специалист по обустройству дома в стиле Васту Эльвира Губайдуллина объяснила, где поставить в доме ёлку для привлечения любви и богатства.
Новый год уже на пороге. Наверняка вы задумались над украшением своего жилья к этому празднику. А давайте в этом году не просто поставим ёлку и развесим гирлянды, а сделаем это грамотно, по всем правилам Васту!
Ёлка в Новогодние праздники должна быть в каждом доме, ведь она является проводником энергии процветания между нами и Вселенной. Ее конусообразная форма, напоминающая пирамиду, — идеальный инструмент для трансляции и передачи информации.
По Васту, Новогоднюю ёлку благоприятнее всего ставить в зонах оттока энергии: на юго-востоке, юге, юго-западе, западе. Новогоднее дерево, установленное на севере, северо-востоке, востоке и северо-западе, утяжеляет зоны притока энергии и активизирует негатив воинственной планеты Марс. Если у вас нет возможности поставить ёлку на юго-востоке, не огорчайтесь, установите её в той комнате, где вы планируете встречать Новый год.
Тех, кто хочет в Новом году привлечь любовь, здоровье, рождение детей, финансы и гармонию, нужно сосредоточиться на украшении дерева. Наряжать елку нужно всей семьёй. Чем больше членов семьи примут участие, тем лучше. Если у вас есть дети, обязательно привлеките их к процессу.
Каждая игрушка на ёлке — магическая вещь. И в этом ритуале вся семья должна принимать активное участие. Ёлку необходимо украшать сверху вниз, чтобы космическая энергия захватывалась сверху, опускалась вниз и распространялась по всему дому. Звезду или макушку нужно устанавливать в первую очередь, а снимать — в последнюю. При этом лучше отдать предпочтение живой елке. Идеальный вариант — это сосна, пихта или елка в кадке. Елка несет в себе женские энергии, а сосна олицетворяет мужскую природу. Здесь уже необходимо определиться, какие качества вам хотелось бы усилить в следующем году.
Если нет возможности поставить натуральное дерево, следует принести в дом хотя бы несколько сосновых или еловых веток. Они защитят жилье от невзгод и негативных энергий.
Не покупайте ёлочные украшения из пластмассы — это пустой материал, энергия теневой планеты Раху, которая приносит в нашу жизнь иллюзии и разрушение. Лучше всего подойдут для декора елки игрушки из стекла, бумаги, натуральных материалов, конфеты, фрукты. Дождик не накидывайте как попало, а только сверху вниз. Украшайте ёлку мишурой либо крестообразно, либо спиралью по часовой стрелке.
Подготовьте свой дом к встрече с волшебством! И пусть Новогодняя ёлка станет магнитом для счастья, здоровья и удачи для вас и ваших близких в новом, 2024 году.
С точки зрения Васту, ёлка, как и любой декоративный элемент, усиливает качества сектора, в котором установлена. Поэтому важно задуматься о том, хотите ли вы те результаты, которые ёлочка активирует в вашей жизни будучи установленной в определенном месте вашей гостиной или комнаты. Или о том, чего именно вы хотите от наступающего Нового года.
Юго-восток. Лучший сектор для усиления женской энергии в доме. Активизируется энергия притока денег, подарков, украшений, наслаждений, тепло домашнего очага. Но то, что хорошо для женщин, может быть не очень хорошо для мужчин. Женщины могут стать слишком сильными и начать командовать мужчинами, подавлять их. Помните об этом и не сбрасывайте своих мужчин с трона, не забывайте, что вы королева, а не король.
Если вы в поиске своего партнера и хотите привлечь в свою жизнь любовь, поставьте ёлку в юго-восточном секторе. Подойдет и искусственная, и живая ёлка, главное, чтобы она была роскошная и элегантная. Подберите украшения всех оттенков Прованса: розовые, фиолетовые, лавандовые шары, гирлянды с огоньками, фонарики, бусы, маски с позолотой, разноцветные фигурки, розовые сердечки, золотую и малиновую мишуру.
Такую ёлку нужно обязательно ставить в песок. Дерево на юго-востоке поможет наладить семейную жизнь, привлечь исполнение желаний и материальное процветание. Её следует нарядить розовыми и перламутровыми шарами. У этого сектора нет конкретного цвета. Подойдут пастельные припыленные оттенки, кремовый, персиковый.
Юг. Лучший сектор для усиления мужской энергии в доме. Активизируется проявление себя в социуме, слава, успех, желание активно действовать, побеждать. Если вам не хватает решительности для своего стартапа или вы не можете достичь поставленных целей, как будто вам что-то мешает или не хватает энергии, поставьте в емкость с песком живую большую ёлку в южном секторе.
Для такой ёлки отлично подойдут бордовые шары, бантики, гирлянды с огоньками, палочки-карамельки, а также раскрашенные вручную деревянные фигурки лыжников, детей на санках. Наряжать ёлку лучше сверху вниз, чтобы энергия захватывалась сверху, опускалась вниз и распространялась по всему дому. Во время украшения ёлки слушайте Новогодние мелодии и общайтесь с близкими.
Нет ничего страшного, если у вас нет ёлки, — можно использовать живые ветки и наряжать их в тех же цветах, о которых было рассказано выше. Заменить можно украшенными ёловыми ветками или сделать «мандариновую» ёлочку. Ёлка на юге благоприятна для развития качеств решительности и достижения цели. Такое дерево можно украсить красными, оранжевыми и бежевыми шариками. Цвета: темно-бежевый, коричневый, серый, болотный, брусничный, песочный.
Юго-запад. Ёлочка в этом секторе может ускорить исполнение материальных желаний. Но в большинстве случаев вместе с исполнением желаний придет ненасытность в материальном плане. В результате даже если ваши желания будут реализовываться, вы не будете получать от этого удовлетворение, вам будет хотеться все больше и больше.
Запад. В данном секторе ёлочка может активизировать стабильность, устойчивость, заземленность, внутреннее спокойствие. Но если этот сектор не очень гармоничен в вашем доме или Сатурн не очень хорошо расположен в вашем гороскопе, могут активизироваться болезни, бедность, лишения, и ёлка на западе поможет увеличить качества терпения и смирения.
Такое дерево можно украсить синими, светло-сиреневыми, голубыми и белыми шарами. Ёлка на северо-западе поможет открыть возможности для путешествий. Лучшее решение для ёлки в западной части дома — это декор в синей и голубой гамме. Отдавайте предпочтение круглым формам — обязательно должны быть шары разных размеров. Повесьте игрушку — часы, украсьте еловые ветки перьями, колокольчиками. Цвет огоньков гирлянд — голубой или жёлтый.
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