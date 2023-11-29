Синоптики объяснили причину «катастрофического» шторма на юге России

Шторм, который накрыл южные регионы России, спровоцировал мощный циклон. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

26 ноября температура на Кубани достигала 22 градусов. После того, как ворвался арктический холод, произошло столкновение двух воздушных масс. Контрасты температур и мощные перепады атмосферного давления стали причиной ураганного ветра и шторма.

Мощный ураган накрыл Крым и Краснодарский край вечером 26 ноября. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, высота волн — девяти метров. В общей сложности на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек.