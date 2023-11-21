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Бюджет Сочи бьёт рекорды – на что потратят основную часть?

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Фото: Freepik

Проект бюджета на следующий год подготовили в Сочи. Как сообщили в администрации города, он имеет социальную направленность, на эту сферу направят почти половину средств.

Бюджет курорта растёт стремительно, в 2024 расходная часть составит более 52 миллиардов рублей. Для Сочи это рекорд, показатели значительно выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Также бюджетные средства планируют потратить на благоустройство, софинансирование строительства инфраструктурных, образовательных, культурных и спортивных объектов.

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