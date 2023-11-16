Праздник к нам стучится: в Сочи начали устанавливать главную новогоднюю ель города

В городе идёт активная подготовка к Новогодним праздникам. Украшают улицы, на площади Флага началась установка главной городской ели. Как сообщили в администрации Сочи, конструкция высотой 23,5 метра будет готова к началу следующей недели. Затем её украсят 500 шарами и 500 метрами световой гирлянды.

Вокруг новогоднего дерева – обновят световую конструкцию: рядом со словом «Сочи» уже установили цифру «2024». Праздничную атмосферу дополнят снеговики и стилизованные подарочные коробки под елью.

Тематические праздничные локации и фотозоны вскоре появятся по всему городу. Основными цветами станут белый, золотой и бордовый. На площади Южного мола откроется резиденция Деда Мороза, будет установлена ель из мандаринов и фигуры героев из отечественных мультфильмов.

