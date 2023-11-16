18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Праздник к нам стучится: в Сочи начали устанавливать главную новогоднюю ель города

Подписаться:

Telegram
RSS

Поделиться:

Фото: сайт Администрации Сочи

В городе идёт активная подготовка к Новогодним праздникам. Украшают улицы, на площади Флага началась установка главной городской ели. Как сообщили в администрации Сочи, конструкция высотой 23,5 метра будет готова к началу следующей недели. Затем её украсят 500 шарами и 500 метрами световой гирлянды.

Вокруг новогоднего дерева – обновят световую конструкцию: рядом со словом «Сочи» уже установили цифру «2024». Праздничную атмосферу дополнят снеговики и стилизованные подарочные коробки под елью.

Тематические праздничные локации и фотозоны вскоре появятся по всему городу. Основными цветами станут белый, золотой и бордовый. На площади Южного мола откроется резиденция Деда Мороза, будет установлена ель из мандаринов и фигуры героев из отечественных мультфильмов.
 

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Сочи-Краснодар?
Выберите проект: