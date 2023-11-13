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Сочи - в числе лидеров среди российских городов по организации отдыха и досуга

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Фото: сайт Сочинского национального парка

Эксперты оценили, насколько качественно и эффективно организован отдых и досуг в российский городах. Сочи, в результате, вошел в список лидеров. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, со ссылкой на Индекс качества жизни ВЭБ.РФ - показатели города превышают средние значения по большинству направлений.

На 10 тысяч жителей Сочи в 2023 году пришлось 440 культурно-массовых мероприятий, это больше среднего значения по всем городам на 9%.

Курорт также в топе и по количеству точек общепита на 100 тысяч жителей: 1217 объектов при среднем значении 199 единиц.

Кроме того, эксперты оценили чистый воздух, большое количество зелёных зон и обновление парка общественного транспорта.

Индекс «ВЭБ.РФ» - это система комплексной оценки качества жизни в 200 крупнейших городах страны. В ней более 350 показателей, в центре внимания – запросы и потребности жителей.

 

Информационный обзор Редакции.

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