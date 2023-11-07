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Мандариновая ель и резиденция Деда Мороза: как изменится Сочи к Новому году

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Фото: сайт Администрации Сочи

Сочи к Новому году превратится в сказочный город. Там появится мандариновая ель, резиденция Деда Мороза, световые инсталляции и креативные фотозоны. Концепция дизайна новогоднего убранства уже разработана. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, украшать начнут уже в середине ноября. В основе проектов — темы патриотизма, любви к стране и городу, будет подчеркнута уникальность и особенности главного курорта России. Все элементы будут иметь индивидуальный стиль, с использованием белых, золотых и бордовых цветов.

 

Фото: сайт Администрации Сочи

На площади Южного мола установят мандариновую ель и фигуры героев из отечественных мульфильмов, кроме того откроют резиденцию главного новогоднего волшебника. А главная городская ель появится на Площадки Флага. Украсят также въездные ворота на автомобильных постах Магри и Псоу, аэропорты и железнодорожные станции. Завершить новогоднее оформление Сочи планируют до середины декабря.

Фото: сайт Администрации Сочи

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