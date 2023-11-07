Мандариновая ель и резиденция Деда Мороза: как изменится Сочи к Новому году

Сочи к Новому году превратится в сказочный город. Там появится мандариновая ель, резиденция Деда Мороза, световые инсталляции и креативные фотозоны. Концепция дизайна новогоднего убранства уже разработана. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, украшать начнут уже в середине ноября. В основе проектов — темы патриотизма, любви к стране и городу, будет подчеркнута уникальность и особенности главного курорта России. Все элементы будут иметь индивидуальный стиль, с использованием белых, золотых и бордовых цветов.