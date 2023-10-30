Сочи назвали самым лучшим городом для жизни зимой

Сочи не сдаёт позиций даже после завершения курортного сезона: выяснилось, что именно там мечтают провести зиму примерно половина россиян. Об этом говорят результаты исследования, который провел один из популярных в России сервисов по подбору сотрудников и вакансий.

В опросе приняли участие 3200 человек со всей страны. Оказалось, что почти каждый второй (45%) считает комфортной зимовку именно в Сочи. В топ-3 также вошли Краснодар (32%) и Минеральные Воды (25%).

Одним из ключевых критериев выбора города стал тёплый климат, его отметили более половины респондентов. Для трети россиян важно, чтобы в городе было много мест для досуга и развлечений. 24% обратили внимание на хорошую экологию.

В десятку лидеров также вошли Геленджик (24%), Москва (20%), Ростов-на-Дону (16%), Калининград (15%), Новороссийск (12%), Санкт-Петербург (11%) и Казань (9%).

