Сочи ждёт цветочная зима

Почти полмиллиона живых цветов украсят Сочи к зиме. Как сообщили в администрации города, планируется обновить 320 городских клумб. Озеленители высадят 355 тысяч сезонных цветов и более 130 тысяч луковичных растений.

Цикламены, примулы, маргаритки и незабудки – более устойчивы к холодам, чем те цветы, что радовали местных жителей и отдыхающих летом. Кстати, многие из теплолюбивых растений ещё продолжают цвести. Их решили пока не трогать, подождут, пока цвет спадет. Завершат работы к концу ноября.