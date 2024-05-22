Российский Ресторанный Фестиваль 2024. Новые имена.

Российский ресторанный фестиваль (РРФ) объявил о запуске третьего сезона проекта «Новые имена».
В нем участвуют рестораны, открывшиеся за последние полтора года. Фестиваль пройдет с 20 мая по 2 июня в тридцати городах России и почти трехсот ресторанах.
Александр Сысоев, основатель РРФ, говорит: «Для меня "Новые имена" - один из самых важных проектов. Я его придумал, чтобы поддержать талантливых и молодых рестораторов, которые развивают индустрию. Главная задача проекта - рассказать о них и привлечь новых гостей».
Гости ресторанов-участников смогут попробовать дегустационные сеты из трех-пяти популярных блюд.
Впервые у «Новых имен» будет такая же параллельная программа, как и у флагманского осеннего фестиваля: в книжных появятся брендированные полки с книгами о гастрономии, в кофейнях - специальные напитки. Сеть кинотеатров «КАРО» организует кинофестиваль с фильмами о гастрономии и ресторанном искусстве.
Информационный обзор Редакции
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