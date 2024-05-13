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«Два шефа - одна кухня»: Mriya Resort & SPA представляет седьмой гастрономический ужин в ресторане Salt & Pepper

17 мая в Крыму в ресторане Salt & Pepper на территории Mriya Resort & SPA пройдет седьмой ужин в рамках проекта «Два шефа - одна кухня».

архив пресс-службы Mriya Resort & SPA
архив пресс-службы Mriya Resort & SPA
архив пресс-службы Mriya Resort & SPA

В этот вечер гости смогут насладиться эксклюзивным меню, разработанным двумя талантливыми шеф-поварами - Евгением Козыревым из Mriya Resort & SPA и Олегом Колисниченко из ресторана La Fabbrica.

Ужин обещает стать настоящим кулинарным праздником, где будут представлены семь изысканных блюд, каждое из которых - произведение искусства. Гости также смогут принять участие в розыгрыше ценных призов от Mriya Resort & SPA и партнера Коктебель, включая MLI и виноградное обертывание «Дофаминовый бриз».

архив пресс-службы Mriya Resort & SPA
архив пресс-службы Mriya Resort & SPA
архив пресс-службы Mriya Resort & SPA

Кроме того, часть средств от билетов на ужин будет направлена на поддержку детей-сирот и их профессиональное развитие.

Седьмой ужин станет одним из главных событий юбилейного года Mriya Resort & SPA и запомнится гостям атмосферой изысканности, вдохновения и кулинарных открытий.

С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону: 8(499) 490-01-87

Телефон: 8(499) 490-01-87

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