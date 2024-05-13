«Два шефа - одна кухня»: Mriya Resort & SPA представляет седьмой гастрономический ужин в ресторане Salt & Pepper

Кроме того, часть средств от билетов на ужин будет направлена на поддержку детей-сирот и их профессиональное развитие.

Седьмой ужин станет одним из главных событий юбилейного года Mriya Resort & SPA и запомнится гостям атмосферой изысканности, вдохновения и кулинарных открытий.

С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону: 8(499) 490-01-87

Телефон: 8(499) 490-01-87

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