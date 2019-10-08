Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и его супруга Анна сыграли повторную свадьбу. Торжество прошло на Вилле д'Эсте на озере Комо в окружении детей и близких пары, в том числе дизайнера Юрия Питенина, стилиста Ханны Хмелевой, телеведущей Светланы Бондарчук и визажиста Сердара Камбарова.
Сергей и Анна Семак поженились (да, снова!)
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Фото: @yura.pitt
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Фото: @yura.pitt
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Фото: @a030aa
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Фото: @hannahmeleva
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Фото: @a030aa
Анна Семак
о свадьбе — в октябрьском номере «Собака.ru»
«Мы с Сергеем заново женимся в середине октября — и это никакая не тайна. Мы пережили сложный период, но спустя время, обнулив счетчики, как в компьютерной игре, просто перешли на новый уровень. Предложение я получила в самолете по громкой связи из кабины пилота, когда летела в Тоскану дописывать книгу — и чуть не провалилась сквозь кресло от неожиданности. Раньше я была "за-мужем": растворилась настолько, что потеряла себя. Мы много лет жили, пустив друг в друга корни, как сиамские близнецы, но когда ты чья-то часть, то сепарироваться усилием воли невозможно, ты требуешь, манипулируешь, контролируешь, определяешь свое счастье той «второй половиной», не задумываясь о том, кто же ты есть сам по себе. Когда я научилась жить без Сергея, преодолев депрессию, то почувствовала свою силу, у меня освободилось море энергии, которую я начала жадно аккумулировать в творчество — и меня понесло. Я начала петь, играть на гитаре, получила права на управление катером, стала фотографировать, серфить, снимать кино, открыла на Бали ресторан, стала совладельцем бренда одежды.
Когда мы заново "встретились", нам удалось построить новые границы отношений: я обрела автономность, возможность заниматься любимой работой, мы вернули себе душевный покой, уважая выбор и свободную волю друг друга, научились дружить, перестали ссориться вообще — поводы растворились в воздухе, исчезли сами собой. Как только пропали эмоциональные качели, я осознала, что все мои ресурсы съедала тревожность и невротичность, а доверие и близость стали нашими главными проводниками. Я Сережина связь с космосом, он моя — с землей. Сергей закончил школу с золотой медалью, он остался отличником и дальше по жизни: рациональный, в брюках с отглаженными стрелками, живущий в «правильной» прямоугольной матрице, но, глядя на меня, он, как ребенок, аккуратными, осторожными шагами пробует другую жизнь, и она ему нравится».
Напомним, Сергей Семак сделал предложение Анне в самолете по громкой связи. «Несмотря на то, что у нас уже семь детей, сегодня я хочу сделать своей любимой официальное предложение. Анна, ты выйдешь за меня замуж?», — произнес главный тренер «Зенита». Помимо совместных детей у Сергея есть сын от первого брака, а у Анны — старшая дочь Майя. Пара вместе уже больше 17 лет, фото с первой свадьбы Анна публиковала в своем инстаграме в 2017 году.
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