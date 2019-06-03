Десятилетие свадьбы Грудиных в Arts Square Gallery

Идеолог курорта «Первая линия»

Для меня числа имеют особый символизм, поэтому юбилей свадьбы мы отмечали в ту же дату, в которую поженились. Я снова почувствовала себя невестой, было ощущение, что вернулась на десять лет назад. Это серьезный срок, повод подвести итоги и одновременно точка отсчета чего-то нового. Хотелось, чтобы все близкие люди были рядом: и друзья, и старшее поколение. Обычно мы делаем праздники для молодежи, но этот раз, объединив всех, поняли насколько здорово напитаться друг от друга мудростью и опытом или свежим взглядом на жизнь.

Самый лучший тост нам сказала мама Юры на самой свадьбе. На юбилее мы пересматривали видео, где она желает нам быть вместе до конца дней. В этом году ее не стало, она было ядром нашей семьи. Думаю, ее напутствие будет для нас и гостей ориентиром.