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Десятилетие свадьбы Грудиных в Arts Square Gallery

Десятилетие свадьбы идеолога курорта «Первая линия» Марии Грудиной и девелопера Юрия Грудина одновременно напоминало светский салон Анны Павловны Шерер и семейный ужин на даче в Репино. Причина тому организатор приема Эдуард Мурадян, вдохновлявшийся гала-ужином Эрмитажа в Венеции по случаю открытия павильона России. Местом проведения ресторатор сделал галерею искусств Arts Square, расположенную в центре богемного Петрограда, а декорацию стола — аллегории хлебосольных садов Джардини — доверил флористу Максиму Лангуеву.

В честь «розовой» свадьбы гостей просили добавить в дресс-код розовые оттенки. Нарушить его было позволено только хозяйке вечера — Мария надела белое платье, в котором вышла замуж десять лет назад. Трепетным подходом к выбору наряда отличилась полугодовалая Стефания Сидихина в тотал-луке с цветочным принтом.

Ужин подготовил виртуоз французской кухни Руслан Агейченко. В меню, разделенное шефом на традиционное и веганское, вошли белая спаржа с молодым катофелем, додин из перепелки с соусом порто и буррата в сочетании со свежей черемшой.

Следующую декаду совместной жизни пара планируют связать с искусством, поэтому среди подарков друзей были первые резиденты будущего собрания — гравюра XIX века, работа афро-русской художницы Марины Икоку и абстракция Антона Мусатова «Суперструны».

Поздравить супругов приехали поэтесса Марина Кацуба, прочитавшая собственные стихи, модель Галина Голованова, актриса Полина Сидихина, неутомимый модник Оскар Ренкель и другие.

  • Анастасия Дианова
  • Елена Коробова

  • Иван Дьяков

  • Александра Филановская, Владимир Филановский

  • Анна Шилина

  • Анна Бартосевич

  • Яна Меркель, Игорь Петраков

  • Юрий Раппопорт

  • Евгения Грудина

Мария Грудина

Идеолог курорта «Первая линия»  

Для меня числа имеют особый символизм, поэтому юбилей свадьбы мы отмечали в ту же дату, в которую поженились. Я снова почувствовала себя невестой, было ощущение, что вернулась на десять лет назад. Это серьезный срок, повод подвести итоги и одновременно точка отсчета чего-то нового. Хотелось, чтобы все близкие люди были рядом: и друзья, и старшее поколение. Обычно мы делаем праздники для молодежи, но этот раз, объединив всех, поняли насколько здорово напитаться друг от друга мудростью и опытом или свежим взглядом на жизнь.

Самый лучший тост нам сказала мама Юры на самой свадьбе. На юбилее мы пересматривали видео, где она желает нам быть вместе до конца дней. В этом году ее не стало, она было ядром нашей семьи. Думаю, ее напутствие будет для нас и гостей ориентиром.

  • Полина Белова, Александр Погодин

  • Анна Ивкина, Лариса Ивкина

  • Полина Грудина

  • Светлана Светильникова, Александр Колпаков, Елизавета Колпакова

  • Александр Бочаров, Юлия Бочарова

  • Яна Король

  • Илья Куренный, Ольга Куренная

  • Анастасия Дьякова, Роман Лебедев

  • Лариса Воложинская, Андрей Воложинский

  • Екатерина Шаркова

  • Полина Грудина, Василисса Грудина

  • Валентина Нагиева

Фотограф: Никита Шубный

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Автор: Leo Kasatkin
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